Pormenor na festa nos Aliados: Marchesín não esqueceu Quintana

Guarda-redes do FC Porto desfilou com uma camisola com o nome do falecido guardião de andebol dos "dragões" e da seleção.

Alfredo Quintana, antigo guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção portuguesa, faleceu a 26 de fevereiro de 2021, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória num treino do FC Porto, mas continua bem vivo na memória dos portistas.

Sinal disso foi a bonita homenagem que Agustín Marchesín, guarda-redes argentino dos "dragões", prestou ao antigo guardião, desfilando perante os adeptos com uma camisola com o nome de Quintana, à cintura, nos festejos do FC Porto na Avenida dos Aliados, no sábado, após o triunfo sobre o Estoril por 2-0 na 34.ª e última jornada do campeonato e da receção na Câmara Municipal do Porto.