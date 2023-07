"Por quem torço em Portugal? Digamos que sou um pouco mais portista..."

Redação com Lusa

Declarações de Toti Gomes, central português do Wolverhampton, após a vitória frente ao FC Porto (1-0), em jogo particular disputado em Lagoa, no Algarve.

Acompanha o futebol português? "Acompanho sempre o campeonato português, passo muito tempo em casa e, quando os jogos não são ao mesmo tempo, acompanho sempre".

Por qual equipa torce? "Digamos que sou um pouco mais portista, por causa do meu pai".

Como olha para a próxima época em Portugal? "Vamos ver. O Benfica preparou-se muito bem, tem boas contratações, mas temos o FC Porto, Sporting e também o Braga. É um campeonato sempre muito bem disputado".

Vitória frente ao FC Porto: "Temos estado a preparar bem a época, com muita rotatividade e minutos para todos. Hoje foi um jogo importante contra o FC Porto e preparámos bem o jogo. Todos conhecemos o FC Porto, é uma equipa de Champions e um adversário muito complicado, mas conseguimos a vitória".

Objetivos na próxima época: "Todos precisam de jogar e eu não fujo à regra. O objetivo é dar continuidade ao final da época passada, em que as coisas correram bem, e também às chamadas à Seleção. Foi uma grande época, sem dúvida, e a Seleção foi a cereja no topo do bolo. Agradeço ao mister pela confiança".

Esperava essa chamada de Roberto Martínez? "Sei o que tenho trabalhado e já tínhamos tido um contacto com o mister, quando nos foi visitar. Falta jogar, mas estar ali já é um orgulho e passo a passo as coisas vão correr bem".