Pôr fim à maldição vale topo dos títulos: resta saber se sozinho ou na companhia do Benfica

No sábado, frente ao Sporting, na final da Taça da Liga, o FC Porto vai tentar conquistar o 83.º título da sua história e chegar à dianteira dos clubes portugueses com o maior palmarés. Se isolado ou na companhia do Benfica, é uma interpretação que os registos da Federação Portuguesa de Futebol não permitem esclarecer em toda a linha, tudo por causa da Supertaça.

As duas primeiras edições, tal como se constata na página do organismo, foram de caráter oficioso, em 1979 e 1980, conquistadas, respetivamente, por Boavista e Benfica. Em 1981, a competição assumiu caráter oficial. Daí para a frente, os encarnados conquistaram o troféu por sete vezes, mas outros artigos publicados pela FPF, nomeadamente a propósito da última vitória do Benfica na prova, em 2019, registam oito Supertaças, contabilizando a tal de 1980. Nestes termos, a formação lisboeta tem 83 títulos e não 82.