"Por aquilo que conheço das duas equipas, o FC Porto é muito mais forte"

Beto, avançado da Udinese, defrontou a Lázio no último fim de semana e demonstra absoluta confiança na qualificação do FC Porto.

Beto, avançado da Udinese, conhece muito bem a Lázio, equipa que defrontou no último domingo pela terceira vez esta época, tendo empatado a um golo, depois de já ter feito estragos no jogo da primeira volta, em Roma. Aí, a partida ficou 4-4 e o antigo jogador do Portimonense bisou.

Apesar de estar concentrado no jogo de amanhã, em San Siro, com o Milan, líder da Série A, Beto aceitou falar a O JOGO sobre o encontro desta quinta-feira entre os laziali e o FC Porto. Por saber o que valem as duas equipas, o atacante português não duvida: os dragões são mais fortes e vão ganhar no Olímpico de Roma.