Póquer de ases no FC Porto atesta pendor de Sérgio Conceição

Pela quarta vez nas últimas seis temporadas, pelo menos quatro jogadores dos azuis e brancos chegaram aos dois dígitos em golos marcados.

Com a temporada 2022/23 no retrovisor do FC Porto, as contas feitas aos números atacantes dos dragões confirmam a tendência: Sérgio Conceição conseguiu potenciar a cadência ofensiva da equipa desde que, em junho de 2017, assumiu as rédeas da equipa.

Na época finda, foram quatro os jogadores azuis e brancos que atingiram os dois dígitos de golos marcados, contabilizando todas as provas - Taremi (31), Galeno (15), Toni Martínez (13) e Evanilson (10) -, registo que, de resto, se verificou em quatro dos últimos seis anos.