Ponto da situação sobre um alvo do FC Porto: Pepê mais fácil mas sem acordo

Pêpê é uma as estrelas do Grémio

Grémio só disputa Taça e aceita negociar já em janeiro. No Brasil dão o negócio como fechado, mas não é assim.

Pepê continua no radar do FC Porto, mas não há qualquer acordo selado, ao contrário do que alguns órgãos de comunicação social do Brasil veicularam nos últimos dias.

Desde o verão que o extremo do Grémio está no centro de notícias que o apontam aos dragões e a outros clubes europeus, mas os rumores intensificaram-se na viragem do ano, muito por culpa da quebra desportiva do Grémio, que praticamente só já disputa a Taça do Brasil.