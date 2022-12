"Polémica entre Fernando Santos e Ronaldo? É preciso encher com chouriços..."

Presidente do FC Porto marcou presença no jantar de Natal da comissão de apoio à recandidatura e falou sobre a seleção portuguesa.

Fernando Santos sai injustiçado? "Não quero dar opinião. Se chegaram a acordo... Sei que o Dr. Fernando Gomes é um homem de bom senso, de rigor, que seria incapaz de tratar mal quem deu tanto à Seleção. Portanto, sendo um facto consumado, temos de desejar as maiores felicidades à Seleção, seja quem for o seu futuro treinador, e desejar ao Fernando Santos as maiores felicidades".

Polémica entre Fernando Santos e Ronaldo: "Há demasiados programas televisivos e é preciso encher com chouriços, como vocês dizem. Portanto, deu muito jeito para preencher programas numa altura em que o futebol está parado".

Vê Ronaldo em Portugal? "Compete-lhe a ele a aos clubes interessados, acho que em Portugal ninguém tem capacidade para lhe poder dar o vencimento que aufere e que quer continuar a auferir, porque ainda tem qualidade para isso."

Mundial a meio do ano pode afetar as equipas? "Em teoria acho que sim, na prática vamos ver. A nós afetou porque temos dois jogadores lesionados. Se tivesse sido no fim da época teriam tempo, sem prejuízo da nossa equipa de se porem em condições. Foi assim, não vou discutir se acho bem ou acho mal. É óbvio que não é justo que os clubes possam ser penalizados, como alguns foram, por esta bizarria."