"Podíamos ter definido melhor para atingir a tranquilidade mais cedo"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o Académico de Viseu (1-0) nas meias-finais da Taça de Portugal

Exibição de André Franco: "Sim, acho que o Franco fez um jogo positivo, numa posição diferente. Hoje foi o Franco a fazer o golo, uma boa exibição, mas outros que não têm tantos minutos jogaram bem, dentro do possível. Por isso contente com o grupo de trabalho."

Consistência defensiva: "É a equipa mesmo, não é o sector defensivo, é um trabalho de equipa. Em todos os momentos, sem bola, percebem o que têm a fazer. Temos estado consistentes, ainda não como eu quero pois estamos em constante evolução, e temos conseguido ser melhores. Precisamos de coesão e solidez. Não sofrendo está-se mais perto de ganhar."

Conversa ao intervalo: "Dentro do que era o jogo, do que me pareceu e falei com eles, tínhamos de ser mais incisivos no ataque. Perante bloco baixo e agressivo do adversário tínhamos de procurar espaço de forma diferente. Podiam ter criado mais problemas. Tem a ver com a frieza de ver onde podíamos ferir mais o adversário. Somos superiorres, mas não estávamos a demonstrar. Fomos soltando-nos, os espaços foram aparecendo e as situações foram aparecendo. Fizemos um golo, podíamos ter definido melhor uma ou outra situação para atingir a tranquilidade mais cedo."