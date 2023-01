"Podíamos estar ali mais uns minutos largos... Há jogos em que se sente"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após o empate com o Casa Pia, 0-0, na 15.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Não fizemos golos, devíamos ter feito golos e ganho este jogo, que era importante para nós, na nossa caminhada. A sensação que tive do banco é que podíamos estar ali mais uns minutos largos e ficava difícil fazer golo. Há jogos em que se sente. Nisto falo e assumo isso, não tem a ver com o plano estratégico, com a qualidade dos meus jogadores, que já mostraram que têm muita qualidade, acima dos jogadores do casa pia. Somos uma equipa organizada, intensa no jogo, agressiva, percebendo o que fazer em todos os momentos do jogo, e depois há uma coisa que prevalece acima de tudo isto, que é o estado de espírito. Acho que o Casa Pia foi mais positivo do que nós. Nesse sentido, e daí eu dizer que podíamos estar ali mais uns largos minutos que tenho a sensação que não faríamos golo, sabíamos da boa organização defensiva do adversário,

na primeira parte tivemos algumas situações no último terço mas definindo não muito bem,, não concluindo da melhor forma, algo precipitados. Depois entretanto o Casa Pia ficou com menos um jogador, cabia-nos a nós ir à procura, sabendo que o adversário se ia fechar no seu terço defensivo, o que é absolutamente normal e natural. Tivemos ocasiões claras de golo, mas não fomos eficazes. Não teve a ver com o talento, tem a ver com a bola a bater no poste e entra ou bater no poste e sai."

Dar sempre o máximo: "O jogo prepara-se durante a semana e o foco, concentração e o estado de espírito que metemos em cada momento que estamos aqui e defendemos este clube tem de ser no máximo. O público merecia, porque fez 300 km, 600 km neste caso, para ver o seu clube, tem de haver respeito nesse sentido. No mínimo, tínhamos de estar tão motivados como o Casa Pia estava."

Mantém confiança? "Claro. Vamos lutar para ser campeões."