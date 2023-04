"Podemos contar com o Pepe, mas está sem jogar há quase um mês..."

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Benfica, marcado para as 18h00 de sexta-feira. Central está recuperado fisicamente. Diogo Costa também vai a jogo.

O clássico e saldo positivo com o Benfica: "A confiança não advém dos resultados contra essa equipa ou outro adversário. A confiança vem do trabalho diário, do que fazemos. Ganhamos confiança com o que fazemos. Benfica é como outro adversário qualquer de grande nível e vamos continuar a defrontar nas nossas vidas desportivas. Não mais do que isso."

Preparação e lesionados: "Independentemente das condicionantes, há sempre forma de trabalhar, nem que seja um lançamento lateral. Obviamente que toda a gente, ao longo dos últimos dois dias em que tivemos tempo para trabalhar essa estratégia, queria ter toda a gente disponível. Queria que os lesionados tivessem ritmo competitivo. Podemos contar com o Pepe amanhã, mas está sem jogar há quase um mês. Sei disso, o jogo é o jogo, mas é diferente dos treinos. Não estaremos no máximo, mas nunca utilizei como desculpa a ausência de um ou outro jogador, hoje também não o vou fazer. Temos noção da importância do jogo amanhã."

Quem pode recuperar: "Vamos até à última. O Diogo Costa e o Pepe parecem-me bem melhores. O Evanilson não sei mesmo. O João Mário com dificuldades também, o Zaidu também. Penso que os primeiros dois poderão estar a 100%".

Sem bluff: "Nestas conferências deixam-me sempre em dificuldade. Tudo o que possa dizer ou aprofundar pode levar para um lado diferente da minha intenção. Estou a ser o mais sincero possível. Depois é um título que não será interessante para o jogo de amanhã. Falar do Rafa, do Neres... Isso para mim é que é falar de futebol. Depois do jogo em si eu estendo-me ao comprido, Falando mais de lesionados... Depois amanhã não está o Pepe e o Diogo e houve bluff da parte do treinador. Não sabemos, estou a ser sincero."

Mural com Pinto da Costa e Pedroto: "Acho que isso tem pouco a ver com o jogo de amanhã. Neste clube, nós estamos permanentemente pressionados a dar o nosso melhor. Se o jogo tiver o resultado que nós queremos, tudo bem. Para nós, perder, é um problema. Não gostamos. Vivemos de forma intensa as derrotas. Mas isso tem o valor que tem, estou muito longe dessas figuras ilustradas no estádio. Se não ganhar amanhã, muitas das opiniões mudam. Vivemos de resultados".