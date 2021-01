"Pode encher o ego a uma ou outra pessoa da equipa adversária mas a nós não"

Declarações de Sérgio Conceição, após o empate com o Benfica, por 1-1.

Jogo difícil para as três equipas?: "Viram o jogo, têm imagens, podem desenvolver... Foi um jogo difícil de apitar. É um clássico, muitos duelos, muitas situações de falta, de amarelo e fica difícil para o árbitro e para a sua equipa de arbitragem."

Expulsão do Taremi: "Não vi ainda. Não vi a entrada do Taremi nem do Nuno Tavares sobre o nosso jogador, não vi."

Pizzi devia ter sido expulso?: "Foi aquilo que disse... Um jogo difícil para a equipa de arbitragem, muito difícil e que condiciona muito aquilo que é o andamento do jogo. Foi um jogo difícil para as três equipas."

FCP Porto com cinco jogos sem perder contra o Benfica: "Este jogo pode encher o ego a uma ou outra pessoa da equipa adversária e a nos não. Porque estamos conscientes que somos o FC Porto e estes jogos são para ganhar. É o quinto clássico com o Befica que não perdemos e entramos para ganhar. É essa força interior, é a tal mística do FC Porto. Não se explica, sente-se."

Deslize do Sporting: "O campeonato é longo e sabemos que há muitos pontos em disputa, há uma quarta equipa que se intrometeu na luta, que é o Braga, o que torna mais competitivo e mais bonito o campeonato. Há muita luta para conseguir aquilo que, no fundo, é nosso."

Próximo jogo: "Estou dependente da zaragatoa na véspera do jogo. Isto não é para rir. Nós preparamos o jogo e depois temos más notícias na véspera."

Inferioridade numérica, o resultado é um mal menor?: "Não acho que seja um mal menor, mesmo com 10 mudámos para tentar ganhar o jogo. Por isso é que entraram os jogadores que entraram, empatar o jogo é zero. Sobre a minha conversa com Jorge Jesus, eu falo muitas vezes com ele e no final do jogo também falei, numa conversa que fica entre nós os dois."