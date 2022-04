"Pode acontecer, mas falar em derrota ao presidente Pinto da Costa, não"

O JOGO inicia uma série de quatro entrevistas - uma por cada década de liderança de Pinto da Costa no FC Porto - com personalidades ligadas ao clube. Luís César, ex-secretário técnico, é o primeiro. A viagem prossegue dia 15 de abril, com o "capitão" João Pinto.

Luís César viu Pinto da Costa entrar no clube por uma "porta pouco aberta", devido aos problemas que afetavam o FC Porto, mas a ambição levou a que se tornasse no mais longevo e vencedor da história. Por isso, espera vê-lo sair com "as honrarias" que um percurso assim merece.

Se quando entrou lhe dissessem que o clube teria o mesmo presidente por 40 anos e que este seria o mais longevo e titulado da história, acreditaria?