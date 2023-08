Plantel do FC Porto unido no adeus de Otávio

Além de Cristiano Ronaldo, Otávio vai reencontrar outro velho conhecido no Al Nassr: Alex Telles, com quem jogou no FC Porto

A importância de Otávio no FC Porto não se limitava à ação do médio em campo. O até agora sub-capitão era uma das grandes referências no balneário dos dragões, estatuto que ficou bem expresso nas mensagens deixadas por vários companheiros.

Cláudio Ramos, Zaidu, Fábio Cardoso, André Franco, Galeno, Taremi e Evanilson foram alguns dos jogadores que, nas redes sociais, endereçaram palavras de despedida ao "Baixinho", quase todas com um denominador comum: a palavra "obrigado".

Ex-portistas como Rodrigo Conceição e Moussa Marega, que recentemente deixou o Al Hilal, rival do Al Nassr, também não passaram ao lado da transferência, com Alex Telles, que agora voltará a partilhar o balneário com Otávio, a ter reação contrastante. Na publicação de oficialização do reforço, o canhoto "falou" através de "emojis" sorridentes.