Plantel do FC Porto e Rodrigo Moreira num momento especial no Olival

Jovem jogador dos iniciados sofreu um traumatismo crânio-encefálico

O FC Porto continuou esta terça-feira com os trabalhos de pré-temporada, mas, de acordo com o que o clube informou nas redes sociais, o dia ficou marcado por um momento bem especial. Sérgio Conceição e os jogadores realizaram uma videochamada com Rodrigo Moreira, jovem da equipa de iniciados que sofreu um valente susto em Guimarães, no último jogo do campeonato da categoria.

Rodrigo, recorde-se, foi transportado para o hospital após sofrer um traumatismo crânio-encefálico frente ao Vitória. Devido à gravidade da situação, o corpo clínico presente necessitou de apoio no local prestado pelo INEM, que encaminhou o jovem jogador para o Hospital de Guimarães. Após avaliação, os médicos decidiram transferir Rodrigo Moreira para o Hospital São João.

Agora a recuperar, a jovem promessa dos dragões, que atua como avançado, recebeu uma força especial dos ídolos.