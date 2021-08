Plantel do FC Porto compensa provável saída de Corona: há Otávio e não só

Frente ao Belenenses, no Dragão, Otávio já jogou mais encostado ao lado direito

A eventual saída de Jesús Corona para o Sevilha está devidamente compensada no seio do plantel do FC Porto.

Otávio surge como principal alternativa e foi trabalhado ao longo de toda a pré-época, quando o mexicano esteve na Gold Cup. O brasileiro, de resto, até assinou a assistência para o primeiro golo do FC Porto contra o Belenenses, da autoria de Toni Martínez, na vitória por 2-0 na primeira jornada da Liga Bwin.

Francisco Conceição, Fábio Vieira e até João Mário são outras opções que Sérgio Conceição poderá utilizar sempre que for necessário no flanco direito do ataque. Para o lado esquerdo, há Luis Díaz, a atravessar um grande momento de forma, e o reforço Pepê.