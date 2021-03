Plantel do FC Porto comenta renovação de Otávio: "Vamos ficar juntos mais uns aninhos"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O FC Porto anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Otávio, com o novo vínculo do futebolista brasileiro a ser válido até 2025.

Momentos depois de FC Porto e Otávio darem conta do acordo de renovação - o novo contrato é válido até 2025 -, alguns jogadores do FC Porto recorreram às redes sociais para darem conta da satisfação com a notícia oficializada durante tarde.

Entre os que comentaram, o guarda-redes Marchesín que no Instagram publicou sobre a renovação de Otávio. "Às boas pessoas acontecem coisas boas". Sobre o mesmo assunto, Sérgio Oliveira preferiu dizer: "Parabéns, baixinho", uma publicação que o médio brasileiro comentou: "Vamos ficar juntos mais uns aninhos".