Plano de treino, dieta e mentalidade de Evanilson: carga extra para subir a fasquia

Brasileiro percebeu que precisava de ganhar massa muscular e explosão para corresponder à exigência do futebol europeu. Nunca perdeu o espírito positivo e está a ser fundamental para a integração de Pepê.

Depois de marcar no triunfo do FC Porto em casa do Sporting, Evanilson ficou a quatro golos dos 20 que traçara como meta para esta época, mas as circunstâncias mudaram, muito à custa de um dedicado trabalho extra.

O avançado foi desafiado pelo seu círculo pessoal a subir a fasquia até aos 25, quando ainda faltam praticamente três meses de competição.