Iraniano do FC Porto está a ser cobiçado pelo Al Hilal e pelo Milan, mas estará empenhado em continuar nos azuis e brancos.

Ali Reza Nikoomanesh, empresário de Mehdi Taremi, garantiu que o avançado iraniano planeia continuar no FC Porto mais um ano, respeitando o contrato até ao fim. As declarações surgem numa altura em que o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Milan são os clubes mais interessados no jogador.

"O Mehdi tem mais um ano de contrato com o FC Porto. E vai continuar na Europa apesar do interesse de clubes sauditas. Respeitamos o interesse da Arábia Saudita, mas o plano de Taremi é continuar no FC Porto e jogar na Europa. É o desejo dele", afirmou o agente, citado pelo portal iraniano 365scores.