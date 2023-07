Pisa pressiona por Tomás Esteves, que ainda não tomou uma decisão

Clube italiano está apostado em garantir o regresso do lateral, mas ainda não há fumo branco.

A porta de Itália volta a abrir-se para Tomás Esteves e novamente através do Pisa que, como O JOGO adiantou em tempo oportuno, pretende voltar contar com o lateral-direito. De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o emblema da Serie B mantém-se na dianteira e já entrou em contacto com o jogador, dando conta do forte desejo de recebê-lo novamente após uma época de empréstimo.

O processo está adiantado, é certo, mas Tomás ainda não tomou uma decisão definitiva. Por estes dias, mantém o foco na recuperação da lesão que sofreu no tendão do adutor da perna direita na reta final da temporada transata, ao serviço do... Pisa, agora treinado por Alberto Aquilani, antigo médio do Sporting.

Do lado do FC Porto, o cenário privilegiado é a saída em definitivo do internacional jovem português, de 21 anos, cujo contrato expira em junho de 2024. A cedência de Tomás ao Pisa em 2022/23 contemplava uma cláusula de compra obrigatória de 5,5 M€ em caso de subida ao principal escalão, objetivo que o clube falhou. É, por isso, de esperar que o negócio se concretize por valores ligeiramente inferiores.