FC Porto volta a visar Frederico Varandas após os recentes insultos a Pinto da Costa.

O FC Porto, desta vez através da newsletter "Dragões Diário", voltou a visar Frederico Varandas pelos recentes insultos dirigidos pelo presidente do Sporting, depois de ter anunciado que iria agir judicialmente contra o presidente dos leões.

"O pirómano que usa o nome de Jorge Nuno Pinto da Costa para se promover vai ter de responder em tribunal. Em comunicado, o Conselho de Administração do FC Porto e o seu presidente anunciaram 'a decisão de agir judicialmente contra o presidente do Sporting Clube de Portugal', tendo completado: 'É à Justiça que compete avaliar ações graves - e reiteradas - de pura piromania mediática'", pode ler-se no texto desta terça-feira.

"Ao senhor Pinto da Costa, por mais que lhe custe e por mais tentativas que faça para tentar apagar as suas ações, será sempre recordado como um corruptor ativo. E eu aqui estarei para lhe recordar até ao último dia da sua presidência que é um corruptor ativo e uma vergonha para o desporto português, ao mesmo tempo que aguardarei com expectativa o desfecho do processo 'cartão azul'. Um país que reconhece o senhor Pinto da Costa como uma referência é um país sem valores. E um país sem valores é um país sem futuro. Portugal não pode nem nunca poderá ser esse país", afirmou Varandas no passado domingo, num evento de comemoração de aniversário de um núcleo de sócios em Carregal do Sal.