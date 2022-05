"Piromania mediática" e "declarações falsas e insultuosas": FC Porto age judicialmente contra Varandas

O FC Porto emitiu um comunicado esta segunda-feira

O FC Porto emitiu um comunicado esta segunda-feira anunciando a decisão de "agir judicialmente contra o presidente do Sporting Clube de Portugal". Em causa, o que a SAD portista considera "as declarações falsas e insultuosas do presidente do Sporting".

Comunicado

Face às declarações falsas e insultuosas proferidas ontem numa cerimónia pública, o Conselho de Administração da FC Porto - Futebol SAD e o seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, tomaram a decisão de agir judicialmente contra o presidente do Sporting Clube de Portugal. É à Justiça que compete avaliar ações graves - e reiteradas - de pura piromania mediática."