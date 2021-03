Pirlo: "Jogo com o FC Porto vai ser como uma final, temos de dar tudo"

Treinador da Juventus fez a antevisão ao embate da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao FC Porto.

Que tipo de jogo espera: "Espero um jogo muito técnico, pois o adversário vai estar muito compacto, com as linhas muito apertadas, pelo que não vamos ter muito espaço. Vamos precisar de toda a capacidade técnica e paciência dos nossos jogadores. É importante respeitar o adversário e a sua qualidade, mas somos a Juventus e queremos seguir em frente."

FC Porto pode apresentar linha defensiva com cinco elementos: "Estudamos as duas possibilidades. O 4x4x2 tradicional e uma linha com cinco defesas, já fizeram isso várias vezes estudámos essa possibilidade."

Erros não podem ser repetidos: "Precisamos de manter a concentração e o foco durante os 90 minutos, porque vamos encontrar uma equipa muito forte do ponto de vista físico, não podemos errar. Vimos o jogo da primeira mão várias vezes. Tínhamos um plano diferente para essa partida, mas, quando sofres um golo no primeiro minuto, tudo muda, e o FC Porto ficou com as linhas muito baixas. Todos esses erros vão-nos ensinar algo para amanhã."

Eliminatória importante para avaliar a primeira época como treinador: "É um jogo decisivo, vai ser como uma final, mas o FC Porto também pensa assim. Temos de dar tudo e ter clareza mental para gerir o jogo. Não creio que seja decisivo para a minha avaliação, não é importante para mim, mas sim para o clube. São jogos com uma energia diferente."

Bonucci, Chiellini, Arthur: "Estão em boas condições, treinaram e estão à disposição. O Arthur não está a 100 por cento, mas é um dos poucos médios que temos à disposição, por isso sim, pode ser titular."