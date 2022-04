Pinto da Costa: "Haja imponderáveis ou injustiças, no FC Porto não há impossíveis"

Declarações de Pinto da Costa à SIC Notícias depois do FC Porto vencer o Sporting, por 1-0, garantindo a final da Taça de Portugal

Dois títulos no horizonte: "Qualquer título que nós vençamos tem sempre um sabor especial. Coincide com 40 anos? Isso a mim não me diz nada. Na altura, era algo impensável, nem eu nem ninguém pensaríamos nisso há 40 anos. O que vem provar que no FC Porto nada é impossível, até o presidente está cá há 40 anos. Essa é a mensagem a todos os portistas, no FC Porto nada é impossível, nunca nos damos por vencidos, haja imponderáveis ou injustiças. Sabemos que tudo é possível"