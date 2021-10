Pinto da Costa: "Diogo Costa vai ter muitas vítórias e títulos ganhos pelo FC Porto"

Declarações do presidente do FC Porto no dia em que o clube oficializou a renovação de contrato com o guarda-redes.

O FC Porto oficializou este sábado a renovação de contrato com Diogo Costa, agora ligado ao clube até 2026. Pinto da Costa vincou que se trata de um dia especial.

"É sempre um bom dia para o clube, para todos e será também um dia que o Diogo Costa vai recordar toda a vida. Confio muito que nestes anos vai ter muitas vitórias e títulos ganhos juntamente com os colegas de equipa e treinador. É um momento que merece ficar marcado na vida do FC Porto, como vai ficar marcado na vida do Diogo", afirmou o dirigente máximo dos dragões na cerimónia realizada no relvado do Dragão.

"O FC Porto, felizmente, tem tido ao longo da sua história grandes guarda-redes. Desde o Siska ao Barrigana, antes das minhas presidências. De então para cá temos tido o Fonseca, um guarda-redes influentíssimo nas nossas vitórias e, depois disso, o Vítor Baia e o Helton, aqui presentes, dois monstros na baliza, como foi o Mlynarczyk, do primeiro título europeu do FC Porto. Temos também o Marchesín, um jogador que teve grande influência nos nossos títulos. O Diogo representa o presente e o futuro. Tenho a certeza que vamos ter muitas alegrias com a colaboração dele, terá muitos momentos de glória com a equipa, que é o fundamental", completou.