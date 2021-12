Pinto da Costa visa presidente do CD: "Então não dizem que há uma promiscuidade inaceitável?

Palavras do presidente do FC Porto sobre Cláudia Santos no editorial da revista Dragões.

Pinto da Costa deixou críticas a Cláudia Santos, presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, indicada como número dois da lista do PS de Aveiro para as próximas legislativas.

"Com a aproximação das legislativas, os episódios grotescos não param de brotar. Um deles é a indicação da presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol como número dois das listas do PS por Aveiro. Então não dizem que há uma promiscuidade inaceitável entre a política e o futebol? Mas faz algum sentido, efetivamente, que quem no Parlamento pode legislar sobre o futebol possa ao mesmo tempo ser responsável pela aplicação da justiça na FPF? Pode ser representante do povo quem se dedica a condenar pessoas por delito de opinião, como o Sérgio Conceição, a quem foi decretada uma suspensão por ter dito o que achava sobre um jogo de futebol sem faltar ao respeito a ninguém? Numa sociedade democrática, isto não me parece normal", escreveu o líder dos azuis e brancos no editorial da revista Dragões de dezembro.