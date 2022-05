Pinto da Costa visa Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa: "Não podemos esperar mais"

Presidente do FC Porto crítico em relação às duas figuras de Estado. Em declarações ao Porto Canal, fala num país "ridiculamente centralista".

Felicitações: "Do Presidente da República não recebi nada. Do Governo recebi através de um outro diretor, do secretário de Estado do Desporto [João Paulo Correia], que mandou os parabéns. De resto, não recebi nada. Aliás, o senhor Primeiro-ministro teve o cuidado de felicitar o FC Porto, os treinadores, os atletas e os adeptos, e teve o cuidado de pôr de parte os dirigentes. Considero-me felicitado apenas numa pequena parte, porque sou adepto, mas, como presidente, considero que fui propositadamente excluído, o que não me faz diferença nenhuma. "

Críticas ao poder político: "Eu acho que o poder político tem aquela mentalidade de que Portugal é Lisboa. E quando Sporting ou Benfica vencem, fazem uma festa, recebem-nos, fazem discursos... Quando o FC Porto, que não é de Lisboa, ganha, o Presidente da República aproveita para dizer que façamos a festa e dá os parabéns ao Sporting, ao Benfica e ao Braga, porque é quarto. Mas isso é perfeitamente normal num país que é ridiculamente centralista. É óbvio que não podemos esperar mais do Presidente da República e do Primeiro-ministro."