Pinto da Costa vai receber prémio Ouro e Mérito da AFP esta quarta-feira

Pinto da Costa, presidente do FC Porto

Presidente portista será galardoado na quarta-feira, 28 de setembro. O galardão estava previsto ser entregue na gala comemorativa dos 110 anos da Associação

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, vai receber esta quarta-feira, dia 28 de setembro, o prémio Ouro e Mérito da Associação de Futebol do Porto. O galardão será entregue nno auditório da AFP, pelas 21h30, no dia do 129.º aniversário dos azuis e brancos.

Recorde-se que estava previsto que o presidente portista recebesse o prémio no decorrer da gala do 110 aniversário da AFP, realizada a 10 de setembro, mas nesse dia houve um FC Porto - Chaves que mereceu a maior atenção do líder dos dragões.

O prémio tem como objetivo reconhecer o trabalho e a excelência de uma personalidade no seio da família da Associação de Futebol do Porto.