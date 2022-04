Pinto da Costa: "Campanhas eleitorais como as dos rivais deixam marcas"

Porto Canal divulgou um excerto da entrevista de Pinto da Costa à revista Dragões, que será lançada amanhã, sábado, a propósito dos 40 anos na presidência do clube azul e branco.

Estabilidade na presidência do FC Porto por comparação com os rivais foi o motivo do sucesso? "Não posso dizer porque foi ou não, mas uma coisa posso dizer, que é normal, uma campanha eleitoral, como tem acontecido nesses clubes, deixa sempre marcas e divisões. Uma coisa é dizer que um sócio do FC Porto não gosta do presidente, que está careca, que é um bocado chato, pronto, não gosta. Mas não há nenhum que não queira que o FC Porto ganhe, que não fique feliz com o clube a ganhar um jogo, seja qual for."

Campanhas eleitorais têm deixado marcas: "Nas guerras eleitorais atingem-se coisas inadmissíveis, deixa sempre marcas. Depois dizem que vão estar todos juntos, mas à primeira coisa dividem-se e dizem que o presidente não presta."

Exemplo da política: "O Partido Socialista é estável e tem maioria absoluta porquê? Porque o líder não tem contestação, os socialistas estão com o líder, apoiam o líder e estão sempre dispostos a colaborar. Noutros partidos, o que se espera no futuro? Cuidado que aqui atrás está o meu correligionário."

Quarenta anos e a suíte no manicómio: "É bom haver estabilidade, mas não quer dizer que alguém fique eternamente num clube. No outro dia queriam combinar um almoço e eu disse que tinha mesmo de ser no dia 22, porque a 23 entro no manicómio, aos 40 anos tem-se uma suíte no manicómio."