Pinto da Costa, uma boleia e o convite de Berlusconi: "Política não era para mim"

Presidente do FC Porto recorda quando esteve para falhar um jogo em Chaves e o convite que recebeu para formar um partido político.

Na fotobiografia que lançou e foi apresentada na passada sexta-feira, Pinto da Costa recorda o relacionamento com alguns dirigentes de outros clubes e contou duas histórias curiosas. Uma com Silvio Berlusconi, ex-presidente do Milan.

"Um dia levou-me uma mala verde, grande, com relógios e o programa do "Forza Italia", que ele estava a fazer, e queria que eu fizesse o Força Portugal. Pagava a formação do partido, mas disse que a política não era para mim".

Outro momento foi passado com Claude Bez, antigo líder do Bordéus, num sorteio das provas europeias. Por causa das ligações aéreas, Pinto da Costa ia falhar um jogo do FC Porto em Chaves e contou isso ao seu, então, homólogo. ""Quando acabar o sorteio eu vou no meu avião para Bordéus. Tu vais comigo, deixas-me em Bordéus, e depois o meu avião vai levar-te ao Porto". Cheguei às 12h00 e às 15h00 estava no jogo."