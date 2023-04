Pinto da Costa: "Toni Martínez ainda não era nosso jogador e já era um jogador à Porto"

Pinto da Costa falou ao Porto Canal a propósito da renovação de Toni Martínez, com um contrato válido até 2027.

Renovação por mais uma esta época: "Não é a primeira nem a última, mas dá-me muito prazer, porque desde jovem que acompanho o FC Porto e no FC Porto não há jogadores do norte, do sul, portugueses ou estrangeiros. Se vestem a nossa camisola, são filhos da nossa cidade. No caso do Toni, ainda não era jogador do FC Porto e já era um jogador à Porto. Foi uma das razões, além da sua capacidade, por que veio para o FC Porto e felizmente não defraudou as expectativas. Não vira a cara à luta, nunca desiste, está sempre com o objetivo de vencer, estamos aqui para renovar e estou muito satisfeito, porque o FC Porto precisa de muitos jogadores à Porto, como tem e vai continua a ter."

Fase importante da época: "O Toni não é por ter renovado que vai ajudar, porque é um jogador 100% profissional. Nem que fosse o último ano do contrato, jogaria à Porto, como jogou. É bom para ele, porque lhe dá tranquilidade e para nós também. Jogadores à Porto custa sempre perder."

Renovações próximas: "Só adianto o presente."