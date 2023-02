Pinto da Costa: "Todos os jogadores e todas as equipas têm respeito pelo FC Porto"

Declarações do presidente portista, antes da primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões, que colocará frente a frente o Inter de Milão e o FC Porto (20h00)

Jorge Nuno Pinto da Costa falou algumas horas antes do início do encontro entre Inter de Milão e FC Porto, referente à primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões. Para o presidente portista, o respeito dos italianos é uma realidade.

"Todos os jogadores e todas as equipas têm respeito pelo FC Porto. Assim fossem todas as televisões... O Inter é uma grande equipa, será uma ótima partida", referiu, em declarações à SIC, a caminho de um almoço com dirigentes do clube italiano, onde também esteve presente Vítor Baía, vice-presidente e administrador do FC Porto.

O dirigente máximo dos dragões só pensa num resultado para o encontro de San Siro.

"Espero ganhar, como sempre. Às vezes não se consegue", atirou.