Pinto da Costa: "Toda a gente sonha com a dobradinha, mas poucos o conseguem"

O FC Porto divulgou, na tarde deste sábado, um pequeno excerto da entrevista que Pinto da Costa, presidente dos dragões, deu ao Porto Canal e que vai ser exibida a partir das 22h00 de hoje.

As diversas dobradinhas da última época e o balanço de 2021/22: "Não vou dizer que foi a melhor, porque as melhores têm de estar incluída a de Viena [1987], Gelsenkirchen [2004] e de Sevilha [2003], em que conquistamos títulos europeus. Mas em termos gerais foi das melhores, porque no futebol conquistámos a dobradinha, porque é sempre um objetivo de toda a gente. Toda a gente sonha, mas poucos o conseguem e nós alcançámos esse feito importante. Mas vencemos em duas das principais modalidades, que foi no hóquei em patins e andebol, e teve uma particularidade: além dessas, ganhámos os campeonatos nacionais de bilhar e de voleibol feminino. Mas tem uma circunstância a acrescer: ganhámos a Taça do Mundo em hóquei em patins e a Taça dos Campeões Europeus em bilhar. De modo que acho que foi uma época extremamente positiva."