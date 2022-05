Pinto da Costa: "Toda a gente foi muito simpática, só não sei se Rui Costa estava cá"

Declarações de Pinto da Costa, à SIC, depois do FC Porto conquistar o 30º título de campeão nacional com uma vitória, por 1-0, em casa do Benfica

Receção na Luz: "Toda a gente muito simpática, até cumprimentámos grandes glórias do Benfica, como o Toni, José Augusto... A única pessoa que não sei se estaria cá, porque não a vi nem antes, nem durante nem no fim, foi o presidente Rui Costa. Não sei se estava cá, mas se estava e não cumprimentou, só ele pode dizer porquê. Quando foi ao Dragão, tive o cuidado de o colocar na primeira fila. Eu estava preocupado se perdesse o jogo, mas assim foi uma vitória merecidíssima."