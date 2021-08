Pinto da Costa: "Tirou aproveitamento total dos jogadores que estavam encostados"

Entrevistado no balneário do FC Porto, no Estádio do Dragão, Pinto da Costa recordou 2018 em mais um episódio do programa do Porto Canal, "Ironias do Destino"

Desempenho na Champions em 2017/18: "Tinha confiança em chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões porque a equipa estava muito motivada, galvanizada com os novos métodos e acreditava que íamos passar. Depois quando calhou o Liverpool recordo-me que, antes do sorteio, tinha dito todos menos o Liverpool. Para início da era Conceição foi excelente, porque a passagem aos oitavos é sempre o objetivo do FC Porto, depois é que passou a ser mais, como este ano em que chegámos aos quartos-de-final e poderíamos ter ido mais longe. As pessoas começaram a acreditar no sucesso que essa equipa havia de ter."

Memórias do balneário: "Este espaço é sagrado, só os jogadores e treinadores é que normalmente aqui estão. Vivem-se aqui momentos fantásticos. Recordo como principal aquele célebre jogo do Kelvin, o que se viveu aqui foi indescritível. Foi um ano muito bom [2018] porque ninguém contava que fôssemos campeões. Não podíamos fazer grandes aquisições, mas [Conceição] tirou um aproveitamento total dos jogadores que estavam encostados, como se costuma dizer. Lembro-me que foi muito importante, no início do campeonato, porque teve uma entrada fulgurante, o Aboubakar. Toda a gente dizia que estava terminado, que não contava e o Sérgio conseguiu pô-lo a render como nunca tinha acontecido, ele foi fundamental no arranque, na forma como a equipa se impôs e pôde lutar pelo campeonato, chegou a ter uma certa vantagem que depois perdeu num jogo com o Belenenses. Quando já estava em segundo lugar, foi ao Estádio da Luz com aquele golo do Herrera no último minuto, passámos para a frente e foi imparável até ao final. Foi um ano muito importante."