Pinto da Costa: "Tenho grandes amigos adeptos do Benfica"

Pinto da Costa foi uma das muitas personalidades que nesta noite de quarta-feira esteve na apresentação do livro "Ficheiros Secretos", de Luís Osório, que decorreu na Casa da Música, no Porto.

Pinto da Costa esteve esta quarta-feira na apresentação do livro "Ficheiros Secretos", de Luís Osório, que decorreu na Casa da Música, no Porto.

Pinto da Costa foi uma das muitas personalidades que nesta noite de quarta-feira esteve na apresentação do livro "Ficheiros Secretos", de Luís Osório, que decorreu na Casa da Música, no Porto.

No final, Pinto da Costa esteve ainda alguns minutos a responder aos jornalistas, ainda que sem querer falar de futebol. "Tenho grandes amigos adeptos do Benfica", disse, quanto instado a comentar o facto de ser repetidas vezes elogiados, como foi por Luís Osório, por adeptos de outros clubes.

"Tenho grandes amigos adeptos do Benfica, nos mais variados setores. Olhe, na música, o maior guitarrista do mundo, o Mário Pacheco, é um ferrenho benfiquista e um grande amigo. Veio de surpresa tocar à minha festa de anos e ainda ontem me enviou votos de boa sorte", acrescentou.

"Não confundo amizades com clubes. Há gente do FC Porto de quem não posso gostar e gostar de pessoas de outros clubes. Recordo, ainda que todos saibam, o antigo presidente do Benfica, Fernando Martins. Éramos verdadeiramente amigos e ainda hoje é um homem de quem sinto saudades. Sempre que entro no Hotel Altis, em Lisboa, lembro-me que ele estava sempre a lá a receber-nos, aparecia nas refeições. A amizade não tem que ver com clubes, tem que com empatia", concluiu.