Pinto da Costa sobre Uribe: "Tem um contrato fabuloso na Arábia Saudita"

Declarações de Pinto da Costa, presidente portista, após a conquista da Taça de Portugal, na sequência da vitória por 2-0 na final frente ao Braga.

Vencedor justo? "Sim, ainda não encontrei ninguém que dissesse o contrário. Tivemos imensas oportunidades. O guarda-redes do Braga fez uma excelente atuação e o nosso não teve oportunidade de mostrar o seu valor".

Espírito do FC Porto: "Este é que é o verdadeiro espírito do Dragão, e mesmo com 10 jogadores não se sentiu que estávamos com um a menos. Marcámos mais um golo e continuámos a controlar o jogo".

Sérgio Conceição disse que amanhã falaria consigo sobre o futuro... "Ele vai falar comigo sempre que queira, se calhar ainda vamos falar hoje. Sobre o futuro, tanto eu como ele sabemos. Eu sou o presidente do FC Porto e ele o treinador. Esse é o futuro. Óbvio [que o futuro é com Sérgio Conceição]. Se eu e ele temos o compromisso de mais um ano, qual é a dúvida? Sei que ele continua, que tem contrato com o FC Porto. Não faz sentido pedir a um indivíduo que tenha contrato para cumprir contrato. Isso não é um assunto".

Algum tubarão europeu está atrás de Conceição? "Os tubarões andam no mar e o Sérgio Conceição não é marinheiro".

FC Porto vai ao mercado? "Quando os jogadores têm uma cláusula de rescisão, não podemos garantir que este ou aquele fica. Qualquer jogador pode sair. Depois, consoante os que saem, temos de refazer o plantel. Diogo Costa, Pepe, Otávio, Toni Martínez, Marcano... Fala-se em todos. Fala-se em 28 jogadores para sair. Os que têm cláusula de rescisão é fácil sair se pagarem. Uribe? Esse sai. Tem um contrato fabuloso na Arábia Saudita e há muito que sabemos que não havia possibilidade de o manter, são números que o futebol português não comporta. Tenho pena, é um grande atleta e jogador".

Como classifica a época? "Foi uma época boa sem ser brilhante. Em quatro títulos ganhar três... Não podemos dizer que é uma má época. Mas não é excecional, essa foi quando ganhámos tudo. Queremos sempre vencer tudo e não vencendo tudo nunca é excecional. Há outros que não ganharam nada e acham que fizeram uma boa época...".

Que comemorações estão previstas? "Não faço ideia. Receção na Câmara não. Os jogadores é que vão combinar, naturalmente que vão festejar. Isso é sempre o departamento do futebol que organiza".