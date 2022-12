Pinto da Costa sobre Sérgio Conceição: "Os que fazem assim são todos meus afilhados"

Presidente do FC Porto referiu-se aos galardoados da edição de 2022 da Gala dos Dragões de Ouro.

Sérgio Conceição: "Treinador do Ano, obviamente, não podia ser outro que não o Sérgio Conceição. Não é por ser padrinho dele, como disse aqui na brincadeira, porque meus afilhados são todos aqueles que sentem, vivem, vibram e servem o FC Porto com dedicação inexcedível como ele. Os que fazem assim, são todos meus afilhados, no bom sentido, e naturalmente que tive muito prazer, como presidente e como amigo, de entregar este quarto Dragão de Ouro da carreira a Sérgio Conceição. Estou crente, e tenho a certeza, que não foi o último, nem sequer o penúltimo."

Fernando Gomes, administrador financeiro: "O Dirigente do Ano, Dr. Fernando Gomes. Numa época difícil, muito difícil, em que o FC Porto repentinamente ficou sem responsável financeiro do clube e da SAD, recorri a um telefonema e convidei-o para almoçar. Nem ele sabia o que o esperava. Fiz-lhe ver a situação difícil que o FC Porto atravessava, compreendia que o seu prestígio e passado político e grande homem do Porto, seria difícil aceitar. Mas depois de lhe explicar o que se passava, respondeu-me apenas: se o FC Porto precisa de mim e o Jorge Nuno quer, desde já tenha a minha anuência. E em boa hora. Porque num momento em que atravessámos ainda maiores dificuldades, caíamos no fair play financeiro, fruto de decisões que não deram o que esperávamos, teve coragem de enfrentar o problema com muita dificuldade, muito amor ao FC Porto e conseguiu na época passada, que saíamos desse flagelo que era o fair play financeiro sem queda da competitividade desportiva, porque fomos campeões em quase todas as modalidades."

Leandro Massada: "O Dragão de Ouro carreira foi entregue a um grande portista, grande homem que ama a cidade do Porto, como hoje aqui demonstrou na sua pequena intervenção: o Leandro Massada. Vi-o nascer para o andebol. Militava eu nas outras secções, ainda havia andebol de 11 e ele, com o corpo franzino, tornou-se rapidamente no melhor jogador português da sua geração. Mas o prémio carreira foi-lhe hoje atribuído porque, desde o dia 1 de janeiro de 1977, firmou um contrato como médico do FC Porto, que ainda hoje se mantém, para bem da saúde dos nossos atletas. Foi, realmente, um ato de justiça que me deu muita satisfação."

Fernando Póvoas: "Sócio do Ano, dr. Fernando Póvoas. Toda a gente o conhece. Quase toda a gente. E dessa, acho que não é possível haver alguém que não goste dele. Pela sua alegria, inteligência, sentido de humor conquista toda a gente. Foi, quando era diretor de futebol, médico do FC Porto nas camadas jovens. Aí demonstrou sempre um amor fantástico ao FC Porto e esse amor levou a que em tempos difíceis que recentemente passámos, quando todas as entidades nos fecharam as portas, e os bancos nos tentavam asfixiar, o dr. Fernando Póvoas, anonimamente, esteve sempre disponível para nos ajudar a resolver e ultrapassar os problemas."

Maria Amélia Canossa: "O Dragão de Ouro Recordação, Maria Amélia Canossa. Conheci-a, talvez os filhos não saibam, tinha ela 18 anos. Foi a princesa da rádio portuense, um concurso nacional levado a cabo pela revista que então era a número 1 em Portugal, que era a Flama. E desde aí mantivemos um grande contacto e grande estima, porque tínhamos em comum o amor ao FC Porto. Hoje, não é possível lembrarmo-nos de Maria Amélia Canossa sem nos lembrarmos do 'Oh meu Porto...'. E não é possível entoar o hino do FC Porto, sem nos lembrarmos da Maria Amélia Canossa. Eternamente ela será uma recordação sempre viva no coração de todos os portistas."

D. Américo Aguiar: "Dragão de Honra, que tive muito goste em entregar ao D. Américo Aguiar. Não vou aqui falar de como conheci o padre Américo, o nosso percurso até hoje, a nossa ligação ao D. António Francisco, porque o controlo das emoções humanas também tem limite. Mas queria apenas dizer-lhe, me querido D. Américo, que eu sei que você sabe a alegria que senti em entregar-lhe este troféu. E o Sr. sabe que eu sei também a alegria com que o recebeu. E nós os dois sabemos que no céu, alguém que o guia e ilumina e a mim me protege, estará tão satisfeito como nós."