Pinto da Costa sobre Sérgio Conceição: "Nem é assunto"

Declarações de Pinto da Costa a O JOGO e Jornal de Notícias à margem do jantar comemorativo dos 40 anos de presidência no FC Porto

Sobre a continuidade de Sérgio Conceição: "Sérgio Conceição tem mais dois anos de contrato com o FC Porto. Nem é assunto."

Manter a base da equipa: "Se pudermos. Poderá haver uma alteração ou outra, mas o nosso desejo é manter tudo."

Prazer do título ter prata da casa: "Dá-me muito prazer. Mas, se formos campeões, o que é preciso é os jogadores que vestem a camisola, seja de onde forem, sintam o FC Porto, sejam grandes profissionais e jogadores à Porto. Agora, é evidente que tenho um carinho especial pelos que foram formados aqui. Mas tenho o mesmo orgulho em ter jogadores como os que temos que vieram de outros clubes, como o Taremi, o Evanilson e os que não são portugueses. Para mim é igual. O que quero é que o FC Porto seja campeão. As pessoas, quando vão para a Avenida dos Aliados, são as mais felizes do Mundo. Isso, para mim, é que é importante, porque há muita gente que não tem nenhuma razão para sorrir e ser feliz. Sinto-me muito orgulhoso por o FC Porto poder proporcionar a pessoas que não têm uma vida boa, que têm uma vida difícil, que naquele dia, de certeza, vão sentir-se completamente felizes, cantar e dançar.

Ser recebido na Câmara e festejar nos Aliados: "Claro. Nem me passa pela cabeça que não. O presidente Rui Moreira já nos recebeu e, agora, se não nos recebesse, também íamos na mesma. Mas sei que estará à nossa espera."

Bilhetes de Braga: "Não me diz respeito. O Braga é que sabe as regras com que rege. De certeza que que cumpre o que está estipulado. É um assunto em que não me meto e que creio que está a ser resolvido entre as claques. Com mais ou menos gente, vamos lá para tentar vencer."