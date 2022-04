Pinto da Costa sobre Rui Costa: "Gostava que tivesse sucesso, mas não ganhasse ao FC Porto"

Declarações de Pinto da Costa à margem do jantar comemorativo dos 40 anos de presidência no FC Porto

Sobre Rui Costa, presidente do Benfica: "Não me diz respeito. Mesmo tendo uma boa relação com o Rui Costa, conheço-o há dezenas de anos. Mesmo na fase mais agressiva das relações com o Benfica eu e ele sempre nos cumprimentamos amigavelmente, sempre tivemos boa relação. Mas, não é um assunto que me diga respeito, é aos benfiquistas. Cabe-lhes o direito e dever de escolher. Escolheram o Rui Costa e gostava que ele tivesse sucesso. Que não ganhasse ao FC Porto, mas que tivesse sucesso, porque é um homem do futebol e um símbolo do Benfica."

Tranquilo quanto à sucessão no FC Porto: "Espero que quem me vier a suceder possa vir com um espírito de servir o FC Porto e que seja uma pessoa que ame o FC Porto. Não vou dizer que esteja lá 40 anos, porque acho que nunca mais se vai repetir, mas que sirva o FC Porto. Não tomarei nenhuma posição sobre candidatos, não darei uma palavra se surgir mais do que um, mas garantirei que no dia em que for eleito o meu sucessor, serei seu apoiante, mas retirar-me-ei da vida ativa do desporto para não ter influência ou ter o meu fantasma atrás de quem quer quer seja. Quem vier, virá com bom espírito, porque, se viesse alguém que não amasse o FC Porto seria uma frustração e sentir-me-ia traído pelos 40 anos o que dediquei ao FC Porto."