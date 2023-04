Pinto da Costa sobre Pepe: "O impossível só demora mais tempo..."

Declarações de Pinto da Costa na renovação de Pepe

Anúncio: "Meus senhores, é com muito prazer, como calculam, que neste dia em que completo 41 anos de presidente, tenha o grande prazer de ver o nosso capitão, que já é general, mas que mantém o titulo de capitão, assinar pelo FC Porto."

Memória: "Eu li uma entrevista que dei em julho de 1976, a minha primeira e quando o jornalista me interrogou sobre o meu programa, que achava impossível, porque eu falava no rebaixamento do estádio nessa altura e estar presentes numa final europeia. Eu respondi que o impossível só demora mais tempo. Parecia impossível que qualquer atleta atingisse os 40 anos a renovar um contrato por mérito, por aquilo vale e joga no presente."

Possível: "Provou-se que não há impossíveis, só demorou mais tempo. Demorou 40 anos. Tinha a certeza que íamos fazer contrato e, se calhar, não é o último. Provas dentro de campo e no dia a dia, porque além de capitão és um atleta de eleição, um companheiro e exemplo para todos os que lidam contigo no dia a dia no balneário"

Justiça e mérito: "Quero registar e dizer que é por justiça e mérito, não pela amizade que tenho contigo. Desejei-te as maiores felicidades, tens já muitos triunfos na carreira, muitos também no FC Porto. Espero que ainda este ano vás ter mais e que no próximo ano continues a somar. Mereces e és um exdemplo não só para os que trabalham comigo, mas também para todos os que trabalham no FC Porto. Mutias felicidades, Pepe."