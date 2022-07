Pinto da Costa sobre Paulo Nunes de Almeida: "Grande figura do país, da nossa região e do FC Porto"

Pinto da Costa vincou que Paulo Nunes de Almeida, antigo presidente do Conselho Fiscal do FC Porto, "era um homem de consensos e de uma verticalidade impressionante"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, marcou presença na homenagem a Paulo Nunes de Almeida, antigo presidente do Conselho Fiscal do FC Porto, falecido em julho de 2019. "Foi uma grande figura do nosso país, da nossa região e do FC Porto. Tive o prazer de contar com a sua colaboração durante muitos anos como presidente do Conselho Fiscal do FC Porto e foi uma pessoa que me marcou tanto pela sua grandeza, pelo seu portismo e pelo seu caráter, que é razão para eu estar aqui presente passados estes anos para participar nesta homenagem", afirmou o presidente dos azuis e brancos ao Porto Canal, num evento que decorreu no Teatro Tivoli.

Pinto da Costa vincou que Paulo Nunes de Almeida "era um homem de consensos e de uma verticalidade impressionante". "Não se deixava mover por qualquer interesse que não fosse o da causa que defendia por isso repito, estou aqui hoje de alma e coração a prestar-lhe esta homenagem. Era um homem da cidade. Lutava pelo FC Porto, foi um grande amigo e é mais que justa esta homenagem", concluiu.