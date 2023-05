Pinto da Costa sobre o jogo do Benfica: "Não vi, disseram-me que o Braga foi muito defensivo"

Declarações de Pinto da Costa, após a final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, que o FC Porto conquistou após 33 anos de jejum

"Não vi. Sinceramente, não vi. Estive a jantar com a família e não vi", disse Pinto da Costa, questionado este domingo pela TSF.

"Já me disseram que não foi um grande jogo e o Braga foi muito defensivo, mas isso não discuto", acrescentou, momentos depois de assistir à conquista da Liga dos Campeões de hóquei em patins, troféu que o FC Porto não conquistava há 33 anos.

Sobre as contas do título, o presidente portista disse: "Matematicamente é possível [conquista do título]. Enquanto for, acreditamos."