Pinto da Costa sobre nova parceria do FC Porto: "Importante para nos implantarmos mais no Brasil"

O FC Porto celebrou esta sexta-feira uma parceria com a Uninter, Universidade de Ensino à Distância com mais de 300 000 estudantes e que já formou mais de 500 000 alunos, "para que se continuem a lapidar grandes talentos fora das quatro linhas", pode ler-se no site do emblema azul e branco.

Os cursos da Uninter - possui mais de 400 licenciaturas, pós-graduações, mestrados e doutoramentos - são homologados pelo Ministério da Educação brasileiro.

De acordo com os dragões, para esta parceria, foi também "importante o envolvimento da Campione, atual parceira da Dragon Force no mercado brasileiro, passando o objetivo desta associação por ajudar a desenvolver as capacidades de milhares de estudantes brasileiros que poderão mais tarde trabalhar nas escolas de futebol Dragon Force que o FC Porto irá abrir no Brasil".

Pinto da Costa afirmou que a união "vai ser muito importante" para que o FC Porto se implante "mais no Brasil" e para poder, "em conjunto, melhorar e proporcionar a aprendizagem a milhares de pessoas".

Declarações de Pinto da Costa:

"[a parceria] É importante porque a Uninter tem uma grande expansão no Brasil sobre o ensino de vários cursos, de forma a fazê-lo não presencialmente, tem acesso a milhares de pessoas. O Brasil é um país imenso, em progresso constante e, por isso, ligamo-nos à Uninter, que é pioneira nesta matéria, e estamos satisfeitos com o acordo porque gostamos de escolher os melhores em cada momento e a Uninter é a número um. Estamos muito satisfeitos com esta ligação. O FC Porto já tem uma expansão internacional muito grande e esta iniciativa vai ser muito importante para nos implantarmos mais no Brasil e para podermos, em conjunto, melhorar e proporcionar a aprendizagem a milhares de pessoas. Gostamos sempre de estar com os melhores e, neste caso, temos a oportunidade de estar com o melhor parceiro. A nossa estrutura está preparada para esses desafios, tem tido um trabalho excelente e vai continuar a ser cada vez mais importante para o clube esta expansão e o trabalho de todos os que estão neste projeto."