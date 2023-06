Pinto da Costa sobre Marcano: "A continuidade nunca esteve em causa"

Fotografia: Futebol Clube do Porto

Palavras do presidente do FC Porto sobre a renovação com o central espanhol.

O central espanhol Iván Marcano renovou contrato por mais duas épocas com o FC Porto, até 2025, preparando-se para cumprir a nona temporada pela equipa de futebol dos dragões.

"A continuidade dele nunca esteve em causa. O Marcano fez uma época excelente. Excelente é o termo. O treinador mostrou vontade em que ele continuasse, chegámos a um entendimento e fico muito satisfeito por termos renovado contrato com o defesa mais goleador da história do FC Porto, mas também o que menos deixa sofrer", afirmou Pinto da Costa, citado pelo site oficial do clube azul e branco.

"O Marcano tem uma experiência que é muito importante, mas a experiência, que vale muito, tem de ser acompanhada pela qualidade. Tanto o Marcano como o Pepe ainda são dos melhores centrais em Portugal e o Pepe ainda é um indiscutível da Seleção Nacional. O Marcano felizmente não vai à seleção de Espanha, senão andava sempre para cá e para lá, mas está no mesmo nível de segurança, por isso não é por aí que vem algum mal", completou o dirigente dos dragões.

O defesa está a um jogo de completar 250 presenças pelo FC Porto, desde que chegou no verão de 2014, mantendo-se até 2018, ano em que saiu para a Roma, antes de regressar em 2019/20 para cumprir a sua segunda passagem ao clube portista.

Pelos dragões, conquistou três campeonatos, três taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

Na carreira, Marcano jogou ainda no Racing Santander, clube em que se formou, no Villarreal, Getafe, Olympiacos e Rubin Kazan.