Pinto da Costa: "Estamos a fazer um forcing para conseguir o centro de estágio"

Declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, reproduzidas pela CNN antes do clássico com o Benfica, às 18h00 desta sexta-feira.

Continuidade de Sérgio Conceição: "É uma pergunta original, só me foi feita 1317 vezes, portanto vou-lhe responder como sempre: o Sérgio Conceição tem contrato por mais uma época e não há nenhuma razão para não deixar de o ter. O que eu espero é que depois da próxima tenha muitas mais."

Recandidatura: "Tenho tanto o que fazer até lá e as eleições ainda demoram mais de um ano e isso não faz parte das minhas preocupações atuais. Estamos a fazer um forcing para conseguir o centro de estágio que esperamos possa arrancar em breve e temos outras preocupações. As eleições não fazem parte delas neste momento."