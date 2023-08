Pinto da Costa sobre Alan Varela: "Era um jogador referenciado há muito"

Declarações de Pinto da Costa ao Porto Canal na sequência da oficializado de Alan Varela como reforço do FC Porto.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, disse estar muito esperançado com o futuro de Alan Varela no clube azul e branco, revelando que o médio argentino estava referenciado há muito tempo.

"Este era um jogador referenciado há muito, estávamos em negociações e o Boca Juniors pediu muito para que estas só se concretizassem depois da eliminatória da Libertadores. Nós compreendemos a situação e é com muito prazer que concretizamos um desejo antigo. Temos a máxima esperança no Alan Varela e estou convencido de que com a equipa que temos ao comando do Sérgio Conceição daremos muitas alegrias e momentos de jubilo aos nossos adeptos", afirmou ao Porto Canal, aquando da assinatura do contrato do ex-Boca Juniors.

Alan Varela fica ligado aos dragões até 2028, tal como O JOGO havia adiantado há várias semanas, e custa oito milhões de euros no imediato, mais 3 M€ dependentes de objetivos, ficando o clube "xeneize" com direito a 20 por cento das mais-valias de uma transferência futura.