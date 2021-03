Pinto da Costa sobre a pandemia: "Não vou deixar de viver por ter medo de morrer"

Pinto da Costa aborda o impacto da pandemia no FC Porto e no mundo em geral.

A série Retratos do Novo Mundo, que tem sido transmitida na FC Porto TV, termina esta terça-feira com o testemunho do presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.

"Tenho a minha vida com todas as cautelas. Nunca deixei de assumir as minhas responsabilidades, nunca deixei de acompanhar as nossas equipas, correndo os riscos mínimos, mas tendo sempre o maior cuidado, usando sempre a máscara e mantendo as distâncias. Mas não vou deixar de viver por ter medo de morrer. Se não, não morro, mas também não vivo, o que é a mesma coisa", declarou o presidente do FC Porto num curto excerto transmitido na segunda-feira.