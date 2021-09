Pinto da Costa avisa e ironiza: "Só para os laboratórios é que o momento é bom"

Declarações de Pinto da Costa no jantar de homenagem organizado pela Comissão de Apoio à Recandidatura.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, salientou os tempos difíceis que todos vivem, incluindo os clubes de futebol, devido à pandemia e vincou que quer cumprir o que resta cumprir do mandato, sempre com o pensamento naqueles que "amam o FC Porto" e veem no emblema azul e branco "os momentos de felicidade das suas vidas".

"Os momentos atuais que vivemos, toda a gente sabe, não são fáceis. Em nenhuma atividade, seja ela qual for. Só para os laboratórios é que o momento é bom. São os únicos que ganham com a pandemia. Para toda a gente o momento é de dificuldades. Para o FC Porto, como para os clubes em geral, também o é, ainda hoje verificámos isso na reunião de presidentes", admitiu durante o jantar de homenagem organizado pela Comissão de Apoio à Recandidatura.

"Mas quero garantir: ainda tenho três anos de mandato, que espero levar a cabo se Deus me der vida e saúde e se os sócios do FC Porto assim o quiserem. Não são as dificuldades que me fazer recuar e esmorecer. Eu penso sempre não em mim, mas nos que amam o FC Porto, naqueles que em todos os momentos me têm apoiado e penso sobretudo no quão importante é a ação do FC Porto na vida das pessoas. Sobretudo aquelas que nada ou muito pouco têm. Não têm razoes para ser felizes, mas que encontram no FC Porto e nas suas vitórias os momentos de felicidade das suas vidas", concluiu o dirigente.