Pinto da Costa: "Sérgio Conceição nunca disse que não houve investimento"

Pinto da Costa à saída do Olival

Declarações de Pinto da Costa esta quarta-feira à saída do Olival.

Pinto da Costa assegurou esta quarta-feira, à saída do Olival, que Sérgio Conceição não está de saída do FC Porto, evidenciando mesmo o desejo que continue no clube depois de terminado o atual contrato, válido até 2024.

"Os jornais ainda não têm categoria para fazer uma guerra entre mim e Conceição. Conceição com toda a justiça já recebeu três Dragões de Ouro e tem uma estátua no museu por indicação minha. Acha que isso não é reconhecer o trabalho?", afirmou o dirigente máximo do clube azul e branco.

A questão do investimento no plantel foi abordada. "Se eu disse que houve investimento, e houve, ele nunca disse que não houve. Nunca nas declarações dele ele disse que não houve investimento. Nunca falou disso. Falou do mérito, até numa tentativa de os valorizar os jogadores", vincou.