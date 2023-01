Pinto da Costa: "Sérgio Conceição e a sua equipa técnica merecem todos os louvores"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, destaca o treinador Sérgio Conceição na página que assina na nova edição da Dragões, publicação do clube azul e branco

Pinto da Costa realça a passada edição da Gala Dragões de Ouro, que decorreu a 19 de dezembro, ponto partida para deixar elogios a Sérgio Conceição, treinador da equipa principal do FC Porto.

"Entre os galardoados esteve o Sérgio Conceição, que teve a humildade de referir outros treinadores do FC Porto que também tiveram muito sucesso e podiam ser justos vencedores. Felizmente, o nosso clube é assim: ninguém ganha sozinho e muitas vezes é difícil escolher entre os vencedores. Mas o Sérgio Conceição e a sua equipa técnica merecem todos os louvores. Mais recentemente, já em 2023, atingiram os 300 jogos à frente do FC Porto e ultrapassaram o número de vitórias de José Maria Pedroto. Tenho a expectativa e a convicção de que vão continuar a ganhar muitos jogos, a bater recordes e, acima de tudo, a ganhar títulos. É isso que alimenta um clube insaciável de sucesso como o FC Porto", refere no na página que assina na nova edição da Dragões, publicação do clube azul e branco.

Pinto da Costa recorda ainda o bibota Gomes. "A última edição dos Dragões de Ouro foi uma boa síntese do que é o FC Porto. Um clube com excelente capacidade de organização, que nunca esquece os seus heróis e, por isso, não deixou de dedicar uma homenagem sentida ao nosso eterno Gomes, e que tem gosto em premiar quem contribuiu para que os nossos adeptos pudessem viver grandes alegrias no último ano."

"Para o FC Porto, o ano velho fechou com uma gala magnífica em que tivemos a oportunidade de homenagear algumas das figuras que mais se destacaram e 2023 começou com as nossas equipas das diferentes modalidades a discutirem diversos títulos. A de futebol continua a lutar em quatro frentes e a alimentar as ambições de todos os que pretendem ver o nosso museu enriquecido com mais troféus", pode ainda ler-se.